L'Ulss 2 Marca Trevigiana avvia i pagamenti tramite PagoPa/MyPay

Da giovedì 15 aprile, inizialmente nel Distretto Asolo, sarà introdotta un’importante novità nelle modalità di pagamento che il cittadino potrà utilizzare nei confronti dell’Ulss 2. L'Azienda sanitaria ha infatti aderito al sistema pagoPA attraverso l'utilizzo di MyPay, il sistema per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione messo a disposizione dalla Regione del Veneto. Tale nuova modalità di pagamento verrà estesa a breve in tutto il territorio Ulss 2 e andrà a sostituire il vecchio sistema di utilizzo del bollettino di conto corrente postale o del bonifico bancario. Il percorso di pagamento che il cittadino dovrà seguire sarà diverso a seconda che debba pagare un avviso di pagamento per prestazioni già ricevute oppure voglia effettuarne uno in anticipo per accedere a servizi.

CHI HA RICEVUTO UN AVVISO DI PAGAMENTO pagoPA DALL’ULSS 2 RELATIVO A:

ticket per prestazioni di specialistica ambulatoriale in regime ordinario e in libera professione;

fatture o richieste di pagamento per attività di Veterinaria;

pratiche di recupero crediti;

prestazioni di Continuità Assistenziale;

altre fatture per crediti diversi.

deve accedere al portale MyPay, compilando i dati richiesti nella sezione Avviso di Pagamento pagoPA.

CHI NON HA RICEVUTO UN AVVISO DI PAGAMENTO pagoPA E VUOLE PAGARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI:

Donazioni

Rilascio certificati esportazione

Registrazione/Riconoscimento Stabilimento settore alimentare e bevande

Altre prestazioni Dipartimento di Prevenzione

Tasse concorso

Rimborsi da compagnie assicurative

Affitti e canoni locazione

Depositi cauzionali

Quote CESC/NRC per studi clinici

Accesso agli atti/copia documentazione

deve accedere al portale MyPay, compilare i dati richiesti nella sezione Altre tipologie di Pagamento, e a seguire potrà effettuare il pagamento

Il pagamento di un avviso pagoPA può avvenire tramite diversi Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP): agenzie di banca, home banking, sportelli ATM, punti vendita SISAL Lottomatica, uffici postali, tabaccai (che hanno aderito su base volontaria al sistema pagoPA ed espongono il logo pagoPA, e Cbill). In base al PSP prescelto potranno essere addebitate spese/commissioni. Effettuato il pagamento l’utente otterrà una ricevuta di versamento che dovrà essere presentata, secondo le forme comunicate dall’Ulss 2 Marca trevigiana, al servizio di riferimento.

Per informazioni e chiarimenti su pagoPA e sugli altri sistemi di pagamento è possibile scrivere all'indirizzo e-mail: entrate@aulss2.veneto.it. Si fa presente che per il pagamento di prestazioni specialistiche e di libera professione pregresse per le quali l’Ulss 2 non ha prodotto un avviso di pagamento PagoPA, in questa fase transitoria il cittadino può utilizzare i link dedicati, alla pagina https://www.aulss2.veneto.it/pagamenti. Rimane naturalmente valida la possibilità di pagare il ticket tramite i riscuotitori automatici “punti gialli”, che comunque verranno dotati di lettore QRcode per consentire anche il pagoPA, e gli uffici cassa presenti nelle strutture dall’Ulss 2 Marca trevigiana.