Ulss 2, donati otto buoni per l’acquisto di parrucche a pazienti oncologiche

Nuova donazione del Distretto Interact 2060 Triveneto, che raggruppa 12 club di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, a favore delle pazienti oncologiche con difficoltà economiche che, per effetto di terapie, abbiano perso i capelli. La rappresentante distrettuale, Carolina Dezza, ha consegnato al direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, otto buoni per l'acquisto di parrucche che vanno ad aggiungersi a quelli consegnati nel giugno scorso. La donazione rientra nel progetto “Una gioia per capello”.

Congiuntamente a quest’iniziativa Distretto Interact del Triveneto avvierà una campagna di sensibilizzazione sui social Interact 2060 dove verranno affrontati argomenti riguardanti l'autostima e l’impatto psicologico; l’alopecia, infatti, pur non avendo ripercussioni mediche, ha un forte impatto psicologico.

“Il progetto Una Gioia per Capello è stato un grande lavoro di squadra che ha riunito oltre 50 ragazzi provenienti da tutto il Triveneto – dichiara Carolina Dezza -. Sono orgogliosa del risultato che abbiamo ottenuto e del riscontro positivo che abbiamo avuto. Speriamo che questo nostro gesto possa portare serenità e gioia a più persone possibili e che possa essere solo l’inizio di qualcosa di molto più grande". “Rinnovo il mio ringraziamento ai club Interact che hanno partecipato all’iniziativa e consentono il sostegno concreto a persone che attraversano un momento di difficoltà importante”, ha sottolineato il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi.