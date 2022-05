Uma, in Via Cadorna un nuovo concept store dedicato alle donne

Una scelta audace, nata dal desiderio di creare un luogo condiviso dove assaporare bellezza e benessere. Rivolto principalmente alle donne, UM? è il nome di una divinità indù che rappresenta amore, tranquillità, luce e splendore ma anche il nome del nuovo concept store aperto in Via Cadorna a Treviso. Aperto da inizio marzo, il punto vendita è stato inaugurato sabato 7 maggio.

Tre le titolari: Cristiana era presente a Treviso con il suo negozio di abbigliamento CRI_ROOM in piazzetta Lombardi, Luisa con "Ambra Botanica" in vicolo Barberia. Liliana e Cristiana, amiche di una vita e colleghe, con un trascorso e un presente nel mondo della moda, entrambe praticanti e insegnanti yoga, avevano il desiderio sincero di coniugare le loro passioni e competenze: i vestiti e lo yoga in primis. Luisa, amica comune, raffinata esperta di Fitocosmesi con il suo negozio Ambra botanica, ci siamo unite per creare UM?, uno spazio dove ritrovare e nutrire il proprio equilibrio interiore e di conseguenza il senso di benessere attraverso un percorso che comincia dalla salute e lo splendore della pelle, dei capelli, al piacere di acquistare dei bei vestiti; di elevare la mente e donare sinuosità al corpo con la pratica dello yoga. Al secondo piano di UM?, si trova la scuola di Yoga, “Yoga108 educazione alle discipline yogiche” dove si tengono classi quotidiane di hatha yoga, ashtanga e vinyasa yoga. Non mancheranno workshop periodici a tema filosofia indovedica, meditazione, alimentazione e argomenti vari di interesse comune.