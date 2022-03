Addio ad Umberto Cadel, patron di stufe e caminetti

Lunedì 7 marzo è mancato all'affetto dei suoi cari Umberto Cadel, storico imprenditore trevigiano nel settore delle stufe a pellet e dei caminetti. Aveva 97 anni e aveva iniziato a lavorare da bambino, dopo aver perso la madre a soli 8 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Cadel aveva mosso i primi i passi nel mondo del lavoro grazie alla famiglia Zoppas, lavorando in fabbrica già a 11 anni per portare a casa qualche soldo con cui mantenersi. Insieme ai fratelli Pietro e Ugo si era poi messo in proprio aprendo la "Cadel Umberto stufe e camini", storica rivendita in Via Crispi a Santa Lucia di Piave. Grazie alle sue doti imprenditoriali, l'impresa era diventata una delle più importanti a livello regionale: 900 metri quadrati di negozio e 320 stufe e caminetti in vendita. Cadel ha lavorato in bottega fino alla pensione per poi dedicarsi al lavoro nei campi. A piangerlo oggi la moglie Giovanna, i figli Pio, Francesco e Fabio, insieme ad amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 10 marzo, alle ore 10, nella chiesa di Santa Lucia di Piave.