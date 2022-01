Addio al professor Umberto Prestia, primo allenatore di Del Piero

«È venuto a mancare il professor Umberto Prestia, lasciando nello sconforto innumerevoli generazioni di giovani che hanno avuto la fortuna di averlo come allenatore, maestro, amico, ma soprattutto come grande educatore». L'A.C. San Vendemiano ha voluto ricordare con queste parole il suo storico allenatore, scomparso all'età di 84 anni.

Come riportato da"La Tribuna di Treviso", Prestia è mancato all'affetto dei suoi cari nella giornata di lunedì 3 gennaio. Originario del Sud Italia, era arrivato a Conegliano per insegnare educazione fisica negli istituti superiori. Per 6 anni è stato il primo allenatore di Alessandro Del Piero a San Vendemiano. In una storica intervista a "La Gazzetta dello Sport" nel 1995, Prestia parlava del campione bianconero con queste parole: «Alessandro è un grande giocatore. E lo capimmo subito tutti. Il fuoriclasse si vede. Gli diedi il primo pallone e lui si mise a palleggiare e palleggiare. Non la smetteva più. Era il più bravo, cercava i più grandi per misurarsi. E poi la famiglia, eccezionale. Io mi occupo di ragazzini da una vita e posso tranquillamente dire che la rovina di molti ragazzi sono i genitori. Quelli di Alessandro sono straordinari». Persona mite e di buon cuore, in campo sapeva essere esigente ed autoritario. Nel 2020 la scomparsa della moglie Renata Lorenzet a 77 anni, madre delle due figlie di Prestia, Paola e Patrizia.