Un'estate da campioni al Panorama di Villorba: sei eventi per bambini su scienza e Olimpiadi

Si accende l’estate al centro commerciale Panorama di Castrette di Villorba: per bambini e ragazzi arriva un programma di attività entusiasmante, per imparare divertendosi. Dal 15 giugno al 20 luglio, per sei sabati, i più piccoli (dai 3 anni in su) nella galleria dello shopping center potranno partecipare a “Un’estate da campioni”, una maratona di animazioni e science show, laboratori didattici e creativi, spettacoli teatrali ispirati alle Olimpiadi di Parigi 2024 e condotti da Leo Scienza, associazione culturale che si occupa di divulgazione scientifica e culturale, partner di Università di Bologna, Università di Parma, Università di Modena e Reggio Emilia e Università di Ferrara nell’organizzazione di Unijunior. Saranno sei gli appuntamenti tematici.

Il programma

Si inizierà sabato 15 giugno (dalle 15.30 alle 19) con “Le meraviglie del corpo umano”: nello sport il corpo umano viene messo alla prova, esaltato nella sua velocità, potenza, precisione, fino a superare i limiti e a stabilire nuovi record; si potrà scoprire questa macchina meravigliosa, dalle più piccole e semplici cellule agli organi più complessi e misteriosi. Sarà presente anche Avis Villorba.

Sabato 22 giugno (stesso orario) partecipando a “La salute vien mangiando” attraverso esperimenti, quiz e giochi si imparerà cosa non deve mancare nell’alimentazione dei campioni, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e ad evitare gli sprechi.

Sabato 29 giugno (stesso orario) sarà la volta di “In tutti i sensi” e di un allenamento speciale, quello sensoriale: oggetti da riconoscere con il solo tatto, sapori da decifrare ad occhi chiusi, suoni misteriosi, disegni che ingannano gli occhi tanto da sembrare magici, profumi e… puzze.

Sabato 6 luglio (stesso orario) si proseguirà con “C’è una bella differenza”, un percorso che guiderà i ragazzi a comprendere come lo sport sia da sempre un’occasione di incontro tra persone e culture lontane, in competizione certo, ma unite e concordi sotto il segno della partecipazione e del fair play, e a conoscere e condividere i valori di parità e inclusione.

Sabato 13 luglio (stesso orario) verranno svelati gli accorgimenti e le buone abitudini per diventare “Campioni di salute”: si conosceranno i benefici del movimento con brevi test ginnici, misurando il proprio battito, testando la mira e anche scoprendo gli effetti di videogiochi e device digitali sul nostro sonno.

Il percorso si concluderà sabato 20 luglio (stesso orario) con "Olimpiadi, che passione!", un meraviglioso viaggio nel tempo, dal mito di Eracle al sogno di De Coubertin di poter realizzare la pace attraverso lo sport, fino ai campioni dell’era contemporanea: storia, record e curiosità dell’evento sportivo del 2024, dove l’importante è partecipare.

Gli esperimenti scientifici e le attività alla base dei format Leo Scienza, offrendo divertimento e intrattenimento, permettono di creare una dimensione adatta a informare, sensibilizzare, educare. Grazie alla dimensione teatrale (Leo Scienza collabora con le scuole di teatro e di cinema di Bologna per il coinvolgimento di giovani attori nell’organico) e al linguaggio preciso degli operatori, alla sperimentazione diretta e alla partecipazione attiva, il pubblico di ogni età scopre e approfondisce contenuti dalle diverse discipline scientifiche e culturali. Il centro commerciale Panorama di Villorba con “Un’estate da campioni” si propone di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato proporre durante i sabati estivi un percorso stimolante e divertente per bambini e ragazzi, capace di arricchire le loro conoscenze, e, dall’altro, consolidare sempre più il proprio ruolo di punto di riferimento per la comunità locale con proposte di qualità e spessore. La partecipazione ai laboratori è libera e gratuita.