Gaiarine, premiati i vincitori del concorso "Un paese in vetrina"

Si è conclusa giovedì 29 aprile con la premiazione dei vincitori la prima edizione del concorso “Un paese in vetrina” indetto dall’amministrazione comunale di Gaiarine.

Il concorso, articolato in due fasi legate alle due feste paesane presenti nel territorio di Gaiarine, la Festa della Zucca di ottobre e la Festa di Primavera di marzo, aveva come obiettivo creare un clima festoso nel paese e mettere in risalto la rete distributiva locale e la promozione dei prodotti tipici. Le attività commerciali aderenti al concorso sono state chiamate ad allestire la vetrina del proprio negozio a tema “La Zucca” nella fase autunnale e a tema “La mongolfiera” nella fase primaverile, i 2 leitmotiv appunto delle feste. Il concorso ha visto la partecipazione di 25 attività commerciali che si sono messe in gioco colorando le proprie vetrine in un periodo cupo per l’intera popolazione ma in particolar modo proprio per gli esercenti, vissuto tra chiusure e limitazioni. Nella serata di giovedì, alla presenza di una rappresentanza di commercianti convocati nella sala consigliare, sono stati premiati i vincitori.

Il primo premio è andato all'Ortofrutta Carla, secondo posto per l'erboristeria "Farmanatura", terzo classificato il negozio di abbigliamento di Ivana Pin. «Ringrazio di cuore a nome mio e di tutta la squadra i nostri commercianti che hanno saputo accogliere l’invito e partecipare a questo concorso con lo spirito giusto. E’ stato molto bello per tutta la comunità girare per il nostro Comune e vedere le vetrine dei negozi preparate con originalità, cura e cratività in un momento in cui davvero avevamo bisogno di leggerezza e positività. Mi dispiace solo non aver potuto, stante le restrizioni, dare il giusto risalto all’iniziativa con una cerimonia di premiazione pubblica in piazza; dato il successo avuto prometto sin d’ora che sarà calendarizzato annualmente - ha detto il sindaco di Gairine, Diego Zanchetta - ai vincitori abbiamo dato un buono spesa da usufruire all’interno dei negozi che hanno partecipato all’iniziativa; un modo per essere d’aiuto e per valorizzare le attività del nostro paese e promuovere il commercio locale. Ringrazio tutti i partecipanti e i membri della giuria tecnica che si sono messi a disposizione nello svolgere l’arduo compito di votare le vetrine, una più bella dell’altra, e anche tutti i cittadini che attraverso la pagina facebook del comune hanno votato la loro vetrina preferita, like che si sono sommati alla votazione tecnica determinando la classifica finale».