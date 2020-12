"Un selfie per il San Giacomo!": parte la solidarietà per il pronto soccorso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Nonostante la pandemia abbia penalizzato le attività economiche in generale e gli esercizi commerciali, in modo particolare quelli collocati all'interno dei centri commerciali, obbligati a chiudere nei giorni festivi e prefestivi, il Centro Commerciale I Giardini del Sole ha continuato a dare il miglior servizio possibile ai propri clienti, nei tempi e nei modi prescritti e concessi dai vari DPCM, offrendo un ambiente sanificato e sicuro e nello sforzo continuo di far rispettare le norme di prevenzione. In occasione del Natale, certo un Natale come nessuno l'aveva mai vissuto prima, non potendo svolgere in modo adeguato le consuete attività di animazione natalizia per i bambini, gli operatori de I Giardini del Sole hanno deciso di devolvere la somma di 10.000,00 euro all'ospedale S. Giacomo di Castelfranco per l'acquisto di un elettrocardiografo, prezioso per la diagnostica Covid del Pronto Soccorso.

Di più, è stato deciso di coinvolgere la clientela del centro in questa iniziativa benefica, invitandola a scattarsi un selfie davanti al Giardino degli Elfi, l'allestimento natalizio che si materializza ogni dicembre nella piazza interna della galleria e che quest'anno è stato voluto ancora più emozionante e sfavillante, proprio per risvegliare quello spirito natalizio in qualche modo affievolito dall'allarme pandemico. Per ogni selfie che verrà inviato e pubblicato nei canali social del centro, il centro stesso aggiungerà 3,00 euro ai 10.000,00 del proprio contributo di partenza. Così Michele Gottardo, il direttore del centro: “Il Centro Commerciale I Giardini del Sole, attivo da 30 anni ed ormai integrato nell'area castellana e nel vissuto dei suoi abitanti, con questo gesto, nel suo piccolo, ha voluto testimoniare una volta di più la sua vicinanza al territorio di appartenenza, in questa occasione anteponendo ad interessi meramente commerciali un bene primario quale la salute di tutti, clienti e non, bambini e anziani, dipendenti e fornitori, nella convinzione che, se supereremo questi momenti di grave difficoltà, potremo farlo solo insieme”.

Per info e dettagli: - Michele Gottardo (direzione@giardinidelsole.com 335 6158397) - Valerio Dal Bianco (v.dalbianco@studio-conte.com 335 6158401). Il Centro Commerciale "I Giardini del Sole", aperto dal 13 maggio 1993, è situato nel comune di Castelfranco Veneto, tra le province di Treviso e Vicenza lungo la strada statale 53 ed è visitato ogni anno da quasi 5 milioni di persone. I 24.000 mq. dedicati allo shopping, per un totale di 37 punti vendita, ospitano un grande ipermercato ad insegna “Iper La Grande i”, alcune medie superfici dedicate all’elettronica, alla moda, al “fai da te” e allo sport, diversi negozi qualificati e una serie di servizi che permettono di conciliare la spesa con le commissioni più varie.