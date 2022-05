Una messa in piega per i bimbi malati di tumore: «Raccolti oltre mille euro»

Una messa in piega per regalare un sorriso ai bambini del reparto oncologico del "Gaslini" di Genova. Domenica speciale alla scuola di formazione professionale Engim Veneto di Oderzo. Nel giorno dedicato alla Festa della mamma in tantissimi si sono presentati per un taglio di capelli e una messa in piega il cui ricavato è stato interamente devoluto all'ospedale pediatrico genovese. Tra i presenti anche la consigliera regionale Sonia Brescacin che ha voluto ringraziare personalmente e via social gli alunni e gli insegnanti che hanno dato vita a "Un sorriso per capello". Oltre mille euro la somma totale raccolta a Oderzo.

Il dirigente Luciano Moro commenta con soddisfazione il successo dell'iniziativa: «Anche quest'anno il consueto evento "Un sorriso per capello" ha dato l'opportunità ai ragazzi della scuola professionale "Engim Brandolini Rotta" di mostrare le abilità e competenze acquisite in classe. La scuola è particolarmente soddisfatta dell'affluenza che, come ogni anno, ha contraddistinto l'iniziativa e grazie alla sensibilità della comunità. I bambini del reparto pediatrico della presidio ospedaliero Gaslini, cui l'intero ricavato sarà devoluto, potranno tornare a sorridere, è l'ennesima prova che la solidarietà fa davvero bene»