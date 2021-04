Dall'UniPd il progetto di innovazione didattica “Fake on Trial. Processo ai falsi d'arte antica"

Ultimo incontro, il 20 aprile, per il progetto “Fake on Trial”, un ciclo interdisciplinare di attività seminariali e pratiche, affiancato ad un’ampia e articolata simulazione processuale (moot court competition). Il fine è stato quello di fornire agli studenti partecipanti conoscenze e competenze della giurisprudenza forense (law in action) e delle scienze archeologiche.

L’incontro finale

L’incontro finale, dalle 14 alle 18, dal titolo “Verifica delle attività: scrittura giuridica” sarà tenuto dal prof. Paolo Moro e dai dottori Luca Zamparo e Brando Fioravanzi. Le iscrizioni sono riservate agli studenti del IV e V anno del corso di studi in Giurisprudenza (Padova e Treviso), agli studenti di Scienze archeologiche e della Scuola di specializzazione in beni archeologici.

Gli obiettivi del corso

Obiettivi della proposta, che si è basata sugli studi e sulle applicazioni della metodologia forense, sono stati la preparazione istruttoria e lo svolgimento tecnico di un dibattimento giudiziale simulato sul tema della contraffazione di beni culturali.

Il caso

Il caso che è stato oggetto di dibattimento, infatti, ha riguardato il problema giuridico e artistico del falso antico che, in quanto prodotto di consumo, è legato non solo alla legge economica della domanda e dell’offerta e al comportamento tipico dei collezionisti di ogni tempo, ma anche al delitto di contraffazione, che lede la comunità e l’idea stessa di cultura.

Il mercato di oggetti di antichità

Il progetto “Fake on Trial” è nato dalla consapevolezza che il mercato di oggetti di antichità è ora, più che in altri tempi, estremamente vivo come particolarmente attivi si presentano i comportamenti illeciti nei confronti dei beni culturali.

