United Colors of Benetton e Ghali: lanciata in anteprima una varsity jacket

United Colors of Benetton lancia in anteprima una varsity jacket ricamata e arricchita da patch simbolici del mondo dell’artista, che farà parte di United Colors of Ghali, la capsule collection firmata dall’artista. La giacca con colori a contrasto fonde lo stile dei college americani con riferimenti allo streetwear e alle origini di Ghali.

Nata nel 1865 come uniforme della squadra di baseball di Harvard, la varsity per tutto il Novecento ha rappresentato un simbolo di elitarismo, su cui gli studenti dei college e delle high school americane applicavano le toppe che certificavano i loro successi sportivi e accademici. Entrata nel mondo della musica con il videoclip Thriller di Michael Jackson, di recente è stata adottata dalla cultura hip hop, che ne ha reinterpretato lo spirito in modo dissacrante. La G Varsity di Ghali è irriverente, coraggiosa, ironica. Ogni decorazione sulla giacca richiama un elemento della sua biografia, che l’artista ha promesso di svelare ai suoi fan via social. Dalla scritta “Welcome to the Grand Boulevard” ricamata a filo sul fronte, allo stendardo “Boulevard Story” sul retro.

Sempre sul retro compaiono anche il character Mister G, la scritta Sto Records e quattro dischi di platino ricamati in filo di lurex, mentre sulle maniche si trovano i patch con il numero 22 e la lettera G. Sul punto cuore campeggia un logo che unisce l’iconico punto maglia di Benetton, la G di Ghali e il suo nome scritto in arabo.

La G varsity imprime una direzione chiara a United Colors of Ghali, la capsule collection firmata e disegnata da Ghali per United Colors of Benetton e ispirata ai valori di integrazione e multiculturalità. Come già fatto con la musica, attraverso il suo sguardo Ghali fonde due lingue e due culture - quella araba e quella italiana - in un mash-up unico, che le rende permeabili e comunicanti. La G varsity sarà indossata da Ghali in occasione del video di lancio del suo nuovo singolo, previsto per il 23 giugno, e dal 24 sarà disponibile solo on line in un’edizione limitata di ventidue pezzi, autografata dallo stesso Ghali. La capsule, che comprende anche t-shirt, jogger, felpe con e senza cappuccio e accessori, sarà in vendita online e in selezionati negozi United Colors of Benetton a partire da settembre.