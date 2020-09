Università, Palazzo della Dogana in comodato gratuito fino al 2026

Fondazione Cassamarca e le Università di Padova e Ca’ Foscari di Venezia hanno approvato mercoledì 30 settembre una nuova convenzione che ridefinisce i rapporti tra gli enti.

Le due università avranno in comodato gratuito il complesso dell'ex ospedale San Leonardo (Palazzo della Dogana) per i prossimi anni fino all'anno accademico 2025/26 mentre Venezia avrà a disposizione per il prossimo anno accademico anche l’ex Distretto. Le due università hanno aderito alla richiesta di Fondazione di rinegoziare i rapporti permettendo così di mantenere le due Università nelle sedi storiche e accettando di commisurare gli impegni di Fondazione alle sue attuali possibilità.