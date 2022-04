Confartigianato Castelfranco, uova di Pasqua per i profughi ucraini

Anche il mondo della pasticceria artigiana della Castellana ha voluto dimostrare, con un dolce gesto, di essere vicino alla popolazione ucraina.

L'iniziativa

Lunedì 4 aprile, nella sede di Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, è avvenuta la consegna delle uova pasquali create appositamente da alcuni artigiani soci dell’associazione: Valter Zorzi di Pasticceria Zorzi, Mauro Nicoletti di Pasticceria Mauro e Alberico Titton di Pasticceria Opera. Presenti Maurizio Cattapan, presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto, Andrea Scapinello e Michele De Marchi vicepresidenti. Sei le uova pasquali destinate agli uffici territoriali di Castelfranco Veneto, Loria, Riese Pio X, Resana e Vedelago. L'iniziativa prevede una semplice raccolta fondi che cercherà di coinvolgere tutti gli associati e collaboratori del mondo artigiano. Il ricavato dell'iniziativa verrà interamente donato alla Caritas di Treviso per fornire un aiuto concreto ai cittadini del Paese ucraino arrivati nella provincia di Treviso.

I commenti

«Non vogliamo entrare nelle ragioni politiche della guerra. Quello che ci sentiamo di esprimere è la nostra più sentita vicinanza alla sofferenza e alle difficoltà degli sfollati e dei giovani e giovanissimi in particolare - dichiara Maurizio Cattapan, presidente Confartigianato Imprese Castelfranco Veneto - Ognuno nel proprio piccolo può dare supporto in un momento così drammatico. Per questo abbiamo voluto dedicare un modesto gesto di sostegno a chi è stato obbligato ad abbandonare la propria casa. Per gli artigiani il significato di territorio è prioritario».

«Un ringraziamento particolare ai nostri maestri cioccolatieri - concludono i vicepresidenti Scapinello e De Marchi - che hanno creato delle vere e proprie opere d'arte ad hoc grazie alla loro professionalità. Gli artigiani, anche questa volta, dimostrano di essere sempre in prima linea a supporto della comunità e non solo».