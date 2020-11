Dolcetto o scherzetto? Vandali lanciano uova contro il terrazzo di una casa

Notte di Halloween movimentata in Via Zateri a Nervesa della Battaglia. Verso l'una di notte un gruppo di giovani si è divertito a lanciare una raffica di uova contro il terrazzo di una delle abitazioni della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A raccontare l'accaduto sui social è stato il proprietario del terrazzino: sabato sera un gruppo di bambini ha suonato alla sua porta per fare "Dolcetto o scherzetto". Fin qui nulla di strano se non fosse che i bimbi, al posto delle caramelle, hanno chiesto all'uomo se aveva delle uova. Colto di sorpresa il padrone di casa gliele ha date ma, poche ore più tardi, se l'è ritrovate lanciate contro il suo terrazzino. L'ipotesi dell'uomo è che i bimbi siano stati mandati avanti dai veri autori della bravata che hanno così potuto agire di nascosto riempiendo di uova il terrazzo di Via Zateri. «Sono 27 anni che abito in questa zona è questo è il primo anno che subisco questo danno. Penso che i genitori di questi ragazzi minorenni si dovrebbero chiedere se hanno insegnato ai propri figli ad avere rispetto delle persone e delle cose».