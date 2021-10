Vaccinata dimentica il Green Pass a casa: in azienda arrivano i carabinieri

Smartphone lasciato a casa e in borsa solo il Green Pass ricevuto mesi fa dopo la prima dose. Quando, lunedì pomeriggio, è arrivata in azienda il certificato è risultato scaduto e sul posto, per chiarire la questione, sono dovuti intervenire i carabinieri di Silea.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" la vicenda è avvenuta alla Data Services di Roncade dove, lunedì 18 ottobre, una dipendente vaccinata con due dosi ha iniziato a protestare quando le è stato impedito di entrare in ufficio perché il suo Green Pass risultava scaduto. La lavoratrice ha provato a spiegare ai titolari che il Green Pass con la seconda dose era nello smartphone lasciato a casa e l'unico certificato che aveva con sé era quello della prima vaccinazione. Spiegazioni che non sono bastate all'azienda che, per non incorrere in eventuali sanzioni, hanno chiamato sul posto i carabinieri. All'arrivo dei militari la dipendente, residente a Casier, è stata invitata a tornare a casa e a recuperare il telefono con il Green Pass valido. Verso le 15.30 è potuta tornare regolarmente in servizio.