Vaccination Day a Treviso, prime dosi al Ca' Foncello

Domenica 27 dicembre, alle 11.30, il presidente del Veneto Luca Zaia sarà presente all'ospedale Ca` Foncello di Treviso per l'avvio della campagna vaccinale contro il Covid. Sempre alla stessa ora, l`assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, sarà all'ospedale di Bassano. Vaccination Day al via nella Marca. Poco prima delle 10 di domenica mattina il convoglio con le prime dosi di vaccini per Treviso è partito da Padova scortato dai carabinieri. Il mezzo è arrivato a destinazione poco prima delle 11 di mattina. Le dosi saranno riservate al personale sanitario e saranno iniettate all'ospedale di Treviso in contemporanea con le varie Ulss di tutta Italia (ed Europa). Una giornata simbolo nella lotta al virus che sarà possibile seguire in diretta sulla pagina Facebook di "TrevisoToday".