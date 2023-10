Covid e influenza, vaccinazioni al via nell'Ulss 2

Anche quest’anno l'Ulss 2 è impegnata nel prevenire la diffusione dell’influenza stagionale attraverso la campagna di vaccinazione che la Regione Veneto avvierà su tutto il territorio lunedì 16 ottobre secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

Vaccino antinfluenzale

La campagna di vaccinazione ha lo scopo di proteggere i soggetti fragili dalle complicanze, che possono essere gravi, e ridurre gli accessi al pronto soccorso.

La Regione Veneto ha messo a disposizione delle Aziende Sanitarie circa un milione di dosi di vaccino antinfluenzale e l’Ulss 2 ha già provveduto ad ordinare 148.200 dosi che saranno distribuite ai medici di base, ai pediatri di libera Scelta, alle case di riposo e a tutti gli ambulatori vaccinali. L’attività vaccinale prenderà il via lunedì 16 ottobre in tutto il Veneto. La vaccinazione, se effettuata negli ambulatori del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, dovrà essere prenotata attraverso questo link. La campagna di vaccinazione è rivolta prioritariamente alle persone con più di 60 anni e alle persone affette da patologie che aumentano il rischio di complicanze: costoro potranno richiedere la somministrazione gratuita del vaccino al proprio Medico di Medicina Generale e Farmacie aderenti. I Pediatri di libera scelta, come nella passata stagione, si occuperanno di vaccinare i propri assistiti, in modo particolare i bambini sani a partire dai sei mesi di vita ai sei anni di età e quelli per i quali è indicata la vaccinazione in quanto affetti da patologie croniche. Potranno farlo nei propri ambulatori o nei locali messi a disposizione dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Tutti coloro che non rientrano tra i gruppi di persone a cui il vaccino è somministrato gratuitamente, possono richiedere comunque la vaccinazione agli ambulatori vaccinali del SISP con pagamento di un ticket.

Vaccino anti-Covid

In concomitanza alla vaccinazione antinfluenzale potrà essere effettuata anche la vaccinazione anti Covid, nelle stesse sedi del vaccino antinfluenzale (foto sotto) prenotandola allo stesso link. Sarà possibile effettuare la vaccinazione anti-Covid dal 25 ottobre. Eventuali prenotazioni, prima di tale data, non potranno essere prese in carico. La campagna vaccinale Covid-19 partirà con gradualità in base alle dosi fornite dal Ministero della Salute che ha previsto un totale di 700mila dosi per la Regione Veneto con consegna prevista a scaglioni settimanali. Di conseguenza, seguendo un criterio di protezione delle persone più fragili, da inizio ottobre la vaccinazione coinvolgerà le Rsa e, dal 25 ottobre, il vaccino sarà disponibile anche per i medici di base e le farmacie aderenti al fine di proteggere le altre categorie di soggetti fragili e la popolazione. Il vaccino è raccomandato per le persone con più di 60 anni di età e per tutte le persone che presentano malattie croniche come indicato dal Ministero della Salute.

Raccomandazioni

Oltre alla vaccinazione, per la prevenzione della trasmissione dei virus influenzali, così come di altri agenti infettivi come il Covid, l'Ulss 2 invita a seguire scrupolosamente le misure igienico-comportamentali da adottare per ridurre il rischio di diffusione: