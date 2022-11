Covid e influenza, vaccinazioni dedicate per le persone con disabilità

Si è conclusa l'attività vaccinale dedicata alle persone disabili ospitate nei centri diurni e nelle comunità alloggio del distretto Pieve di Soligo. Circa 300 utenti hanno potuto accedere, su richiesta dalle loro famiglie e in accordo con le associazioni del territorio, alla vaccinazione contro l’influenza e alla quarta dose booster in sedi e con tempistiche dedicate.

Le sedute sono state programmate con l’intento di facilitare l’accesso ai punti vaccinali alle famiglie degli utenti più fragili, che solitamente risulta difficoltoso proprio a causa delle caratteristiche e delle necessità delle persone con disabilità. Questa modalità permette inoltre agli utenti di vivere la vaccinazione come un’attività di gruppo, fatta con i propri compagni di quotidianità e insieme agli operatori conosciuti, che si inserisce tra le tante altre attività abilitanti che vengono effettuate riducendo così il livello di stress e di preoccupazione che il contesto sanitario spesso comporta per loro. L'attività vaccinale, che coinvolge i centri e le comunità del territorio, le famiglie degli utenti e le associazioni, è stata organizzata dall’Unità operativa Disabilità in collaborazione con il Servizio igiene e sanità pubblica e l’Unità operativa controlli delle attività dei soggetti privati socio sanitari e convenzionati che ha garantito il personale necessario e l’applicazione delle procedure utili a effettuare in piena sicurezza le sedute vaccinali. Le attività di vaccinazione continueranno con le stesse modalità anche nei distretti Asolo e Treviso e si completeranno entro metà novembre.