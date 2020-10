Vaccinazioni influenzali al palazzetto dello sport: via libera del Comune

Il Comune di San Biagio di Callalta ha deciso di mettere a disposizione per la campagna di vaccinazione influenzale il palazzetto dello sport Alvise De Vidi che si trova nella frazione di Olmi.

«Una decisione resa possibile - spiega l’assessore ai servizi sociali, Giulia Zangrando - grazie anche alla disponibilità delle numerose società sportive che hanno accettato di rinunciare, per i giorni in cui lo spazio sarà utilizzato per esigenze sanitarie di prevenzione e i giorni necessari alla sanificazione dei locali, a svolgere le loro attività di allenamento. Un grazie anche ai volontari Ana-Protezione civile e al personale degli uffici comunali che assicureranno il loro supporto perché l’iniziativa di prevenzione possa svolgersi nel pieno rispetto delle norme Covid». Il palazzetto De Vidi sarà messo a disposizione dei medici di base che sabato 17 e martedì 20 ottobre daranno appuntamento ai pazienti Over 65 per le vaccinazioni antinfluenzali. Anche il Dipartimento Prevenzione dell’Ulss 2 utilizzerà gli spazi dell’impianto sportivo di San Biagio di Callalta per somministrare il vaccino antinfluenzale gratuito ai nati tra il 1956 e il 1960 del comune oltre ai residenti dei comuni limitrofi nelle giornate di sabato 7,14 e 21 novembre, secondo un calendario che sarà loro comunicato direttamente dall’Ulss.