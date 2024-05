Pieve di Soligo, due giorni di vaccinazioni contro herpes zoster e pneumococco

Due mattinate dedicate alle vaccinazioni degli Over 65 nella sede Ulss 2 di via Lubin a Pieve di Soligo e due tipologie di vaccini offerti gratuitamente, quello anti pneumococcico e quello anti herpes zoster, più comunemente noto come fuoco di Sant’Antonio. I cittadini di Cison di Valmarino, Follina, Pieve di Soligo e Refrontolo, dai 65 anni di età in sù, riceveranno per posta un invito cartaceo con tutte le informazioni sull’iniziativa in programma dalle 8.30 alle 12.30, venerdì 24 e martedì 28 maggio.

Lo pneumococco è un batterio che può provocare, oltre alle più frequenti polmoniti, anche delle gravi malattie invasive come la meningite e la sepsi. Sono colpiti più frequentemente gli anziani, perché le loro difese naturali si riducono con l’età. La vaccinazione è la migliore difesa che abbiamo a disposizione per prevenire queste gravi malattie. L’Herpes Zoster, o fuoco di Sant’Antonio, è una malattia causata dalla riattivazione del virus della varicella, dovuta all’abbassamento delle difese immunitarie a seguito dei processi di invecchiamento o di patologie croniche ed è caratterizzata da manifestazioni dermatologiche e neurologiche molto dolorose. Frequente è la nevralgia posterpetica, che può permanere anche per mesi o anni dopo la guarigione delle lesioni della pelle. La vaccinazione consiste in due dosi che sono somministrate a distanza di 8-24 settimane una dall’altra. Le vaccinazioni antipneumococcica e anti herpes zoster sono previste dal calendario vaccinale della Regione Veneto e sono offerte gratuitamente a tutte le persone con 65 anni d’età. Con questa iniziativa l’Ulss 2 desidera andare incontro al cittadino anziano favorendo l’accesso alla vaccinazione e fornendo anche un’opportunità di informazione relativamente ai vaccini che possono essere somministrati. L'azienda sanitaria garantirà questo servizio a Pieve di Soligo anche per future sedute vaccinali.