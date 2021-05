Vaccinazioni, raggiunta l'immunità di gregge per i 50enni residenti nella Marca

Immunità di gregge raggiunta per i 50enni residenti nella Marca: secondo i dati dell'Ulss 2 in provincia di Treviso sono stati vaccinati, con almeno una dose, il 67,9% degli Over 50. La soglia per raggiungere l'immunità è al 65%. I vaccinati anche con la seconda dose sono invece il 34,6%. Numeri che fanno ben sperare l'azienda sanitaria in vista di giovedì 3 giugno, giorno in cui apriranno le prenotazioni senza limiti di età per tutti i cittadini che vorranno vaccinarsi.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nell'Ulss 2 non si sono registrati finora ricoveri di pazienti che avevano già ricevuto almeno una dose di vaccino, anche con una sola dose quindi le probabilità di finire in ospedale a causa del Covid sono davvero molto basse. Oggi nella Marca ci sono solo 248 positivi, in gran parte tra i 20 e 30 anni. Nessun contagio registrato tra gli Over 80. Il 5 e 6 giugno i 60enni non ancora vaccinati potranno farlo presentandosi nelle aree di sosta raggiunte dal camper dell'Ulss 2. Per far fronte all'apertura delle prenotazioni a tutta la popolazione dai 16 anni in su, l'azienda sanitaria sta poi valutando di portare a pieno regime il centro vaccini aperto all'ex Maber di Villorba e di vaccinare fino a mezzanotte negli hub di Ponte di Piave e Godega di Sant'Urbano. Per ora, però, si tratta solo di ipotesi: bisognerà vedere quanti saranno i giovani che inizieranno a prenotarsi da questa settimana e, soprattutto, se i vaccini continueranno ad arrivare con regolarità. Intanto, visti i contagi sempre più in calo nella Marca, l'Ulss 2 ha chiuso sabato pomeriggio, 29 maggio, il Covid hospital "Guicciardini" di Valdobbiadene ringraziando tutto il personale sanitario e i volontari della Protezione civile che vi hanno prestato servizio in questi mesi.