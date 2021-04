Zaia: «Se altre regioni avanzano dosi AstraZeneca le prendiamo noi»

«Stiamo finendo le vaccinazioni degli Over 80 ma stiamo finendo anche i vaccini. Questa mattina ho sentito il Generale Figliuolo e gli ho chiesto di poter avere ulteriori forniture in Veneto. Lui si è dichiarato pronto a verificare un'eventuale disponibilità».

Venerdì 9 aprile Luca Zaia inizia con queste parole il nuovo punto stampa sull'emergenza Covid: In un mese e mezzo noi saremmo in grado di vaccinare 4 milioni di veneti ma non abbiamo abbastanza vaccini. Se qualche regione avanza forniture di AstraZeneca le prendiamo noi per gli Over 60. Il 78% degli Over 80 in Veneto abbiamo somministrato almeno una dose. Il 44% degli Over 80 ha ricevuto la prima dose, il 35% anche la seconda. Sui disabili abbiamo vaccinato con entrambe le dosi il 22% degli aventi diritto. Sulle vaccinazioni ci stiamo giocando tutto - conclude Zaia - La prossima settimana arriveranno: 13mila nuove dosi AstraZeneca, 126.300 Pfizer e 14mila Johnson&Johnson, Moderna non arriverà fino a fine mese. Siamo pronti ad aprire anche i punti vaccinali drive-in ma senza vaccini non possiamo fare molto. Il Governo deve essere chiaro sulle categorie da vaccinare, non solo lamentarsi per chi ha saltato la fila e si è vaccinato senza averne priorità. Sulle vaccinazioni alla categoria "Altro" faremo chiarezza con una relazione apposita della Regione» ha concluso il Governatore.

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 988 i nuovi positivi a livello regionale su 36.098 tamponi fatti. I casi attualmente positivi sono 32.918, una settimana fa eravamo a 39mila. 2194 i ricoverati (-74 rispetto a ieri) di cui 308 pazienti Covid in terapia intensiva (-13). Altri 38 decessi nelle ultime 24 ore. 33.545 le vaccinazioni fatte nelle ultime 24 ore.