Covid, vaccinazioni ai bambini dal 16 dicembre: «Riceveranno due dosi»

La vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni, come annunciato dal commissario Francesco Figliuolo. partirà giovedì 16 dicembre. «La mia opinione è che le persone devono fidarsi dei pediatri di libera scelta. Abbiamo la fortuna di essere un grande Paese, con medici pediatri di grandissima qualità. Sono persone che hanno dedicato la loro vita ai nostri figli, ai nostri piccoli. Hanno dedicato tutta la loro esperienza e i loro studi a questo. Su una questione così delicata bisogna fidarsi a chi ha dedicato una vita a questa materia». Con queste parole il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dato il via libera alle vaccinazioni pediatriche in tutta Italia. Vaccinazioni che saranno volontarie e su libera scelta delle famiglie.

La vaccinazione avverrà con due dosi di vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Ogni dose avrà un terzo del dosaggio previsto per la popolazione adulta (0,2 millilitri). L'intervallo tra prima e seconda dose sarà di 21 giorni. Nei bambini sottoposti a trapianto di organo solido, trapianto di cellule staminali emopoietiche o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia o a trattamenti farmacologici sarà però possibile somministrare una dose "booster" 28 giorni dopo la seconda dose. In provincia di Treviso, l'Ulss 2 incontrerà martedì 14 dicembre i pediatri di libera scelta per organizzare l'inizio della vaccinazione che si svolgerà nei vax point aperti in provincia, sarà gratuita per tutti ma con obbligo di prenotazione. I primi vaccini arriveranno nella Marca il 15 dicembre - conclude il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - Inizieremo con poche dosi per poi aumentarle in base alla richiesta della popolazione».