Covid, il Dg Benazzi: «Entro il 31 luglio vaccineremo il 33% dei minori»

Soddisfazione nell'Azienda sanitaria anche per aver raggiunto il "record" di minor mortalità in tutto il Veneto nei pazienti ospedalieri ricoverati per Covid

Nella Marca migliorano nettamente i dati sui contagi legati al Covid, oltre che il numero delle persone vaccinate. A dirlo è il Direttore Generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi: «Finalmente vediamo la fine della pandemia. Al momento in terapia intensiva abbiamo un solo paziente grave su Treviso e 7 a Vittorio Veneto, ma ciò che ci rende più orgogliosi è il fatto che come Ulss 2 abbiamo il "record" di minor mortalità in tutto il Veneto nei pazienti ospedalieri ricoverati per Covid (il 21% su un totale di 5.873 ricoveri da inizio pandemia)». Nell'area di competenza dell'Ulss, infatti, al momento sono stati eseguiti oltre 673mila tamponi complessivi ai Covid Point, mentre in ambito vaccinazioni sono state eseguite 541.588 inoculazioni (di cui 7mila solo oggi), numero destinato ad aumentare visto che già domani arriveranno nel trevigiano 49mila dosi di Pfizer.

Guardando poi ai contagi, fortunatamente non si registra alcun contagio nei Centri Servizi della provincia, ad esclusione di un solo operatore non vaccinato. Inoltre, in questo settore si è superato quota 19mila persone negative ai tamponi e anche questo è un piccolo record che va a migliorare persino il dato dell'estate 2020. Anche l’incidenza dei contagi è migliorata rispetto ai giorni scorsi: nel trevigiano, infatti, si contano 16 casi ogni 100 mila abitanti, sulla media di 20 ogni 100 mila del Veneto.In ambito scolastico, invece, rimangono osservate 23 classi, di cui 14 in quarantena a Treviso, 3 in quarantena a Pieve di Soligo e 3 ad Asolo (oltre ad altre 3 in monitoraggio).

I dati sull'andamento vaccinazioni nella Marca (per fasce d'età):

- 12/19: vaccinato l'1,2%, mentre al 30 di luglio sarà coperto il 33,4%;

- 20/29: 10,1% e poi 55,1%;

- 30/39: 12,8% e poi 51%;

- 40/49: 23,2% e poi 66,3%;

- 50/59: 59,3% e poi 71,2%;

- 60/69: 77% e poi 80,9%;

- Over 70: 88,4% e poi 90,5%.

L'Ulss 2 ha poi deciso di intervenire con le vaccinazioni via camper in 11 comuni della Marca, principalmente tra la Pedemontana e il vittoriese. In queste aree, infatti, si riscontra una minor percentuale di soggetti vaccinati (con percentuali variabili dal 78% all'85%). Per quanto poi riguarda il cluster del caso del Comune di Ormelle, al momento sono state tamponate circa 130 persone, di cui 31 sono risultate positive, 17 si sono già negativizzate e 23 sono state scoperte tra i contatti a causa del fatto che la comunità indiana di riferimento è molto chiusa e quindi il virus ha avuto "strada libera".

Infine, Benazzi ha parlato di matrimoni e del caso del sindaco Szumski: «Per quanto riguarda le vaccinazioni di chi deve presenziare prossimamente a matrimoni, battesimi o cresime, o altre cerimonie simili, abbiamo appositamente lasciato degli slot di prenotazione liberi affinché si possa "forzare" il sistema della Regione. Per quanto poi riguarda il sindaco Szumski, in piazza Duomo a Milano per protestare contro i vaccini, ritengo che dovrebbe aver maggior rispetto per i colleghi medici che hanno sempre lavorato in prima linea e che si sono persino ammalati. Per di più, il sindaco di Santa Lucia di Piave non ha scoperto alcunché in merito alle cure domiciliari, le facciamo anche noi. Insomma, lo invito ad assumere un atteggiamento mento populista».