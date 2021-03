Covid: «Accelerare la somministrazione dei vaccini nelle carceri»

Da alcuni giorni, a macchia di leopardo, sono iniziate le vaccinazioni nelle carceri del Veneto, ma i sindacati lamentano la somministrazione solo parziale delle dosi al personale di polizia penitenziaria e agli altri operatori.

«Le somministrazioni vanno a rilento ed in alcuni istituti hanno subito dei stop temporanei, questo in base all'organizzazione dell'Ulss di appartenenza - dicono Gianpietro Pegoraro, coordinatore del sindacato Fp Cgil Veneto Polizia Penitenziaria, e Franca Vento, Segretaria regionale Fp Cgil - Ritardi che stanno mettendo a dura prova il personale, che si vede rinviare il vaccino. Oltre al ritardo si aggiunge la confuzione su chi deve fare il vaccino e chi al momento non lo può fare poiché era risultato positivo al Covid e da diverso tempo si è negativizzato. Per quest'ultime persone non vi è una data precisa in cui possono eseguire la vaccinazione, in alcuni istituti si parla di eseguire il vaccino da giugno. In attesa di una accelerazione delle vaccinazioni all'interno delle carceri spuntano nuovi focolai sia tra detenuti che tra il personale di polizia. Come Fp Cgil riteniamo sia fondamentale per la tutela di chi lavora in carcere e di chi in carcere sconta la pena, che i tempi di vaccinazione siano celeri e senza ritardi di nessun genere, poiché non ci si può permettere che con i ritardi nelle somministrazioni possano sorgere fatti che possono mettere a rischio oltre la sicurezza degli istituti ma in particolar modo la sicurezza operatori e detenuti. Per tanto si chiede che le vaccinazioni all'interno delle carceri venete avvengano con rapidità e senza ritardi alcuni rivolte a tutto il personale che lavora all'interno delle stesse».