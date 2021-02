Case di riposo "Prealpina" e "Binotto", vaccinazioni completate

Adesione al 95% tra ospiti e personale delle due strutture per anziani di Cavaso del Tomba. Riprendono, in completa sicurezza, anche le visite dei familiari

Completate le vaccinazioni anti Covid per ospiti e personale delle residenze per anziani di Cavaso del Tomba gestite dal Gruppo Prealpina. Possono così riprendere le visite dei familiari grazie alle postazioni appositamente realizzate che permettono, in totale sicurezza, di vedersi tramite un’ampia vetrata e di avere un contatto “protetto” con gli anziani. Un primo fondamentale tassello per il ritorno alla normalità è stato posto alla casa di soggiorno "Prealpina" e alla casa di soggiorno "Giacomo e Alberto Binotto" che, come molte realtà della Marca, hanno vissuto l’emergenza Covid per donare serenità agli ospiti e ai loro familiari in questa difficile pandemia.

«Un passaggio fondamentale che ci permette di sperare in un futuro migliore - commenta l'amministratore delegato del Gruppo Prealpina che gestisce le residenze, Giuseppe Franceschetto - Con il completamento della campagna vaccinale, grazie all’alta adesione tra il Personale e gli Ospiti, abbiamo decisamente incrementato le difese contro questo terribile virus che ha messo a dura prova la vita di tutti, specialmente dei residenti, soggetti fragili maggiormente esposti alla pandemia. Un importante passo per il tanto desiderato ritorno alla normalità: siamo infatti lieti e orgogliosi di aver ripreso le visite dei familiari, così fondamentali per il benessere e la serenità degli ospiti. Grazie alle apposite postazioni, d’ora in avanti ospiti e visitatori potranno stare tranquillamente seduti l’uno di fronte all’altro, vedersi tramite le ampie vetrate, dialogare con un sistema di interfono e, con l’ausilio di appositi guanti resistenti usa e getta, avere un contatto protetto con il proprio caro».