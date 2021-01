Centro Sartor, vaccinazioni completate: «Adesione vicina al 100%»

Giornata di vaccinazioni mercoledì 13 gennaio al centro servizi "Domenico Sartor" di Castelfranco Veneto. I medici e gli infermieri della struttura, in collaborazione con la task force dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, hanno effettuato in totale circa 550 vaccinazioni tra ospiti e personale, corrispondenti alla quasi totalità, escludendo dalla somministrazione chi per motivi sanitari non può fare il vaccino. Assieme agli ospiti, per dare un esempio positivo, vaccinati anche il presidente del Sartor, Maurizio Trento, e la direttrice, Elisabetta Barbato, oltre al coordinatore dei servizi socio-sanitari, Morgan Bertollo, e Linda Torri, referente della cooperativa "L’Incontro" che opera nel centro.

«Oggi è una giornata davvero importante - commentano il presidente e la direttrice del Centro Sartor, Maurizio Trento ed Elisabetta Barbato - vediamo la luce alla fine del tunnel. Dobbiamo ringraziare davvero il personale per l’adesione così alta, si tratta davvero di una grande dimostrazione di responsabilità nei confronti degli ospiti. E non possiamo che ringraziare l’Ulss 2 per la collaborazione e puntualità. Ora attendiamo il richiamo tra un po’ di giorni e confidiamo di poter tornare pian piano alla normalità».