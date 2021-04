Covid, Zaia: «Entro due settimane finiremo le vaccinazioni dei 70enni»

Martedì 20 aprile il nuovo punto stampa sull'emergenza Covid in Veneto. Il governatore: «Servirebbero mille autobus in più per il ritorno a scuola in presenza del 26 aprile»

«Stiamo discutendo molto sulle riaperture. Oggi ci sarà una riunione tra presidenti di Regione e alle 17 l'incontro con il Governo. Il problema non è la scuola ma i trasporti: è impossibile trovare i mezzi necessari sia su gomma che su rotaia».

Luca Zaia inizia con queste parole, martedì 20 aprile, il punto stampa sull'emergenza Covid: «In Veneto ci sono 2.900 bus tra mezzi pubblici e privati: ne servirebbero almeno 3.900 per far fronte al rientro in classe al 100% di lunedì 26 aprile, mille in più visto che la capienza sui mezzi resterà al 50%. Le scuole comunque riapriranno al 100% nonostante questo problema. Le ipotesi per risolverlo potrebbero essere: o ridurre la percentuale di studenti in classe oppure rendere facoltativa la didattica in presenza, continuando con la Dad, vedremo cosa si deciderà il Governo. Altro problema - continua Zaia - riguarda i ristoranti senza plateatico che dal 26 aprile rischiano di dover continuare a fare solo asporto perché non possono servire all'aperto. Le forniture di vaccini stanno aumentando e, dal 29 aprile, dovremmo riuscire a raggiungere le 40mila vaccinazioni al giorno. Domani, mercoledì 21 aprile, presenteremo il cronoprogramma per far sapere ai veneti il mese in cui potranno essere vaccinati. In previsione dovremmo riuscire a finire gli Over 70 entro le prossime due settimane. In settimana, infine, speriamo di riattivare tutte le attività ospedaliere extra Covid» conclude Zaia.

Il punto sulle vaccinazioni

L'assessore Lanzarin ha poi continuato: «Nella giornata di lunedì 19 aprile sono state somministrate oltre 23mila dosi, il 91,4% degli Over 80 in Veneto è stato vaccinato con almeno una dose. Le vaccinazioni a domicilio stanno continuando così come quelle dei 70enni e delle categorie fragili. Ci risulta che i medici di base abbiano fatto in questi giorni 39mila somministrazioni. 1.161 su 3.008 i medici impegnati ad oggi nelle vaccinazioni. Terminati gli Over 80 completeremo il prima possibile i 70enni. Il 29 aprile contiamo di arrivare a 40mila somministrazioni al giorno per contribuire al raggiungimento delle 500mila vaccinazioni al giorno in Italia, come ci è stato chiesto dal Generale Figliuolo. Le attività chirurgiche ospedaliere e l'attività ambulatoriale a 30 e 60 giorni saranno riattivate dopo un mese di fermo a partire dalla prossima settimana».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 930 i nuovi positivi trovati in Veneto su 17.781 tamponi fatti per un tasso di incidenza del 5,23%. I casi attualmente positivi in isolamento sono 25.455. 1728 i ricoverati (-31 rispetto a ieri) di cui 247 pazienti Covid nelle terapie intensive (-17). I pazienti non Covid in Rianimazione sono 280. 28 i decessi nelle ultime 24 ore.

Il video della diretta