Covid, Mogliano: vaccinazioni allo stadio per le associazioni sportive

Open Day per la vaccinazione anit-Covid organizzato dalla Regione Veneto nei Comuni di Mogliano Veneto e Preganziol, dall'Ulss 2 e da Fc Union Pro 1928 presso lo stadio comunale di via Ferretto, 2 a Mogliano.

All’Open Day potranno partecipare i ragazzi tesserati con la società, i genitori e familiari che fossero interessati alla prenotazione per il Vaccino Covid 19 ma anche i tesserati di altre associazioni sportive del territorio. In base al numero di interessati saranno organizzate una o più date, indicativamente a fine agosto 2021, in cui uno staff di medici specializzati, selezionati dall' Ulss, saranno a disposizione della popolazione. Gli interessati potranno effettuare la prenotazione a questo link. L’iscrizione non sarà vincolante.