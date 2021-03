Covid: «Punto vaccini nel salone della Camera di Commercio in Piazza Borsa»

Cinquemila vaccinazioni al giorno da lunedì 8 marzo: la campagna vaccinale dell'Ulss 2 Marca trevigiana entra nel vivo oggi con la somministrazione delle dosi a tutti i pazienti Over 80 dimessi dagli ospedali.

Domenica 7 marzo, intanto, sono stati vaccinati 200 trapiantati di rene all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. I prossimi a essere vaccinati saranno i malati di fibrosi polmonare, i pazienti oncologici e quelli in dialisi. A supporto dell'Ulss 2 è arrivata anche la Camera di Commercio di Treviso che ha messo a disposizione dell'azienda sanitaria il salone d'ingresso della sua sede in Piazza Borsa. Nelle prossime settimane verrà adibito a "Vax point" per le vaccinazioni di massa come quelle degli Over 70. Salgono dunque a 6 i punti vaccini attivi oggi in provincia di Treviso: il salone della Camera di Commercio di Treviso si aggiunge all'ospedale Ca' Foncello, al Bocciodromo di Villorba, al centro culturale "Casa Riese", all'ex Foro Boario di Oderzo e al Palaingresso Fiere di Godega di Sant'Urbano.

Oltre alle vaccinazioni, l'Ulss 2 ha attivato in queste ore il piano per contenere l'aumento dei ricoveri in ospedale nelle prossime settimane. Al "San Valentino" di Montebelluna è stato riaperto il reparto Covid in grado di ospitare fino a 24 posti letto a cui si aggiungono tre letti in terapia intensiva e altri tre in terapia semintensiva. Al Covid hospital di Vittorio Veneto sono stati riattivati altri 24 posti per pazienti Covid mentre l'ospedale di Conegliano ha messo di nuovo a disposizione tre posti di terapia intensiva per pazienti Covid. Se la terza ondata dovesse rivelarsi più grave del previsto, sono già pronti l'ospedale San Camillo e il Guicciardini di Valdobbiadene. Nella prima ondata i posti letto occupati negli ospedali della Marca erano stati 300. Nella seconda ondata 500.