Covid, nuovo punto vaccini a Monastier: «Seicento posti al giorno per gli Under 50»

Da lunedì 5 luglio saranno incrementati i Vax Point dell’Ulss 2 con l’apertura di un nuovo punto vaccinazioni alla Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier. Presso la struttura convenzionata verranno resi disponibili 600 posti al giorno, con orario 8.00 – 18.00, dal lunedì al sabato, riservati solo ai cittadini con meno di 50 anni. Le prenotazioni saranno aperte sul sito dell’Ulss 2, come per gli altri punti vaccinali attivi sul territorio:

Villorba: Centro Hub Vaccinale Ulss 2 - "Polo Faery” di Castrette di Villorba (ex Maber), Via della Cartiera

Ponte di Piave: Palasport Sara Anzanello, Via De Gasperi c/o Impianti Sportivi

Godega di Sant'Urbano: Campo Fiera, Via Art.Alpino Guido Da Re

Riese Pio X: Centro Culturale Casa Riese, Via Don Gnocchi 5

Vidor: Centro Polifunzionale, Via Palladio 2