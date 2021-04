Covid, vaccinazioni drive-in all'ex Pagnossin: «Inizieranno da metà aprile»

Vaccinarsi contro il Covid restando seduti in auto: da metà aprile i residenti nei Comuni dell'hinterland trevigiano potranno farlo all'ex Pagnossin di Treviso, lungo la Noalese.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" infatti, nelle scorse ore l'Ulss 2 ha annunciato di aver raggiunto l'accordo con il proprietario dell'area, Damaso Zanardo, per trasformare il piazzale esterno dell'ex fabbrica di ceramiche in un maxi hub vaccinale pronto dalle prossime settimane. Per il momento i punti tamponi sparsi nella Marca non saranno convertiti a punti vaccini drive-in. Martedì 6 aprile ci sarà il primo sopralluogo dell'Ulss 2 nell'area esterna dell'ex Pagnossin. Obiettivo: far arrivare fino a 1500 automobili al giorno all'interno del nuovo hub per dare una spinta decisiva alla campagna di vaccinazioni, forniture permettendo. Giugno e luglio saranno i mesi in cui l'azienda sanitaria cercherà di vaccinare il maggior numero possibile di cittadini. Con la scelta dell'ex Pagnossin viene meno anche la proposta di Save per convertire gli spazi esterni dell'aeroporto Canova in punto vaccini drive-in. Ipotesi scartata per la possibile riapertura dello scalo nei mesi estivi.