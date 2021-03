Distretto Pieve di Soligo: «Vaccinazioni nelle Medicine di gruppo»

Da mercoledì 7 aprile l'Ulss2 darà il via alla campagna vaccinale dai medici di base nelle Medicine di gruppo integrate in tutti i Comuni del distretto. Il commento del dottor Pozzobon

Nelle Medicine di gruppo integrate del distretto di Pieve di Soligo la direzione sta condividendo le modalità organizzative per dare il via alle vaccinazioni, contro il Covid-19, dei rispettivi assistiti.

L'avvio è previsto per mercoledì 7 aprile, con la convocazione in base alle coorti di età stabilite a livello regionale. «Ringrazio - sottolinea il dottor Davide Pozzobon, direttore del distretto - i coordinatori e tutti i medici di medicina generale del territorio per la collaborazione e la disponibilità». «La medicina generale - ricorda il direttore Francesco Benazzi - rappresenta un importante supporto in questa difficile e impegnativa battaglia contro la pandemia».