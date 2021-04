Covid point trasformato in centro vaccini: «Mercoledì e giovedì gli ultimi Over 80»

Il Comune di Breda di Piave ha messo a disposizione la struttura di piazza Nazioni in località Campagne, ex Covid point, per la somministrazione degli ultimi vaccini agli Over 80 che non hanno ancora ricevuto la prima dose.

Mercoledì 21 e giovedì 22 aprile, i medici di base saranno disponibili per la vaccinazione dei loro assistiti nella sede dell’associazione Festeggiamenti Campagne, dalle ore 8 alle 20. L’iniziativa è stata disposta dall’Ulss 2 Marca Trevigiana, per eseguire le inoculazioni in spazi più ampi rispetto ai singoli ambulatori. La collaborazione dei medici di famiglia, nell’ambito dell’impegnativa campagna vaccinale in corso, permetterà di completare la messa in sicurezza delle persone con maggiori fragilità. L'amministrazione ringrazia i medici di Medicina generale e l’Ulss 2 Mper aver organizzato la due giorni di somministrazioni, e l’associazione Festeggiamenti Campagne, per aver messo a disposizione lo spazio.