Zaia: «Entro domenica avremo vaccinato tutti gli Over 80 con almeno una dose»

«Dobbiamo puntare sulle riaperture con gradualità e buonsenso: spero che il Governo e il Comitato tecnico scientifico si esprimano quanto prima. Da 4-5 giorni la curva dei ricoveri ospedalieri in Veneto sta calando. Il virus c'è ma la situazione sta prendendo una buona piega. Martedì 13 aprile Luca Zaia inizia con queste parole il nuovo punto stampa sull'emergenza Covid.

«Vi annuncio che, entro questa settimana, avremo vaccinato tutti gli Over 80 con almeno una dose - ha detto il Governatore - Su 358.540 Over 80 residenti in Veneto, di cui 100mila a domicilio, ce ne restano da vaccinare 56mila (56.115). Il 41% degli ultraottantenni ha già ricevuto almeno una dose. Vicenza sarà la prima provincia del Veneto a completare le vaccinazioni dei suoi Over 80, giovedì 15 aprile. Domani mattina faremo un nuovo avviso con accessi diretti per tutti gli Over 80 che non hanno ancora risposto alla chiamata della vaccinazione. Entro domenica chiuderemo la categoria e, dalla prossima settimana, continueremo con le persone dai 70 ai 79 anni: in totale gli Over 70 sono 494.443, ne mancano da vaccinare 293.370. A tutti noi piacerebbe poter scegliere i vaccini ma possono essere solo i medici a farlo. Chi riceverà la prima dose riceverà un certificato con scritto il numero di lotto e il tipo di vaccino ricevuto». Tornando a parlare delle riaperture, in conclusione, Zaia ha aggiunto: «L'assessore Lanzarin e la dottoressa Russo stanno lavorando alle linee guida per la riapertura in Veneto. I ristoratori hanno ragione quando dicono di far parte del comparto turistico: abbiamo dato disponibilità per organizzare con loro un tavolo tecnico per vedere se c'è qualche modo di aiutarli».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 883 i nuovi positivi trovati in Veneto su 35.791 tamponi fatti per un'incidenza del 2,47%. I veneti attualmente positivi e in isolamento scendono a 30.559, pochi nuovi positivi e tanti negativizzati. I ricoverati negli ospedali sono scesi a 2.076 di cui 285 pazienti Covid in terapia intensiva (-16 rispetto a ieri). Altri 42 morti nelle ultime 24 ore, in totale sono quasi 11mila.

Il video della diretta