Vaccini mRNA: «In Veneto scende a 35 giorni l'intervallo tra prima e seconda dose»

Il Veneto anticipa l'intervallo tra prima e seconda dose per i vaccini ad Rna messaggero, vale a dire Pfizer e Moderna. La nuova circolare pubblicata dalla Regione, a firma della dottoressa Francesca Russo, fissa a 35 giorni (invece di 42) l'intervallo di tempo medio per i richiami tra prime e seconde dosi.

I veneti che saranno vaccinati nelle prossime settimane con Pfizer o Moderna potranno quindi anticipare, in caso di necessità, la data della seconda dose. Se il cittadino avrà motivi validi per anticipare di qualche giorno il richiamo potrà indicarlo al momento della somministrazione della prima dose al punto vaccinale di riferimento. Non ci sarà invece nessuna variazione negli intervalli di somministrazione per i malati oncologici e per i pazienti "super fragili" non ancora vaccinati.

Vaccini mRNA: come funzionano

I due vaccini a mRNA approvati per la campagna vaccinale utilizzano molecole di acido ribonucleico messaggero che contengono le istruzioni perché le cellule della persona che si è vaccinata sintetizzino le proteine Spike. Le proteine prodotte stimolano il sistema immunitario a produrre anticorpi specifici. In chi si è vaccinato e viene esposto al contagio virale, gli anticorpi così prodotti bloccano le proteine Spike e ne impediscono l’ingresso nelle cellule. Il vaccino, quindi, non introduce nelle cellule di chi si vaccina il virus vero e proprio, ma solo l’informazione genetica che serve alla cellula per costruire copie della proteina Spike. Se, in un momento successivo, la persona vaccinata entra nuovamente in contatto con il Covid, il suo sistema immunitario riconoscerà il virus e sarà pronto a combatterlo. L’mRNA del vaccino non resta nell'organismo, ma si degrada poco dopo la vaccinazione.