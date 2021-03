Vaccini senza prenotazione, sabato tocca ai nati nel 1935

Sono circa 4200 i nati nel 1935, residenti in provincia di Treviso, che potranno sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid senza prenotazione nella giornata di sabato 3 aprile. Dopo il successo del primo "Vax Day" di domenica 28 marzo, l'Ulss 2 fa il bis e convoca tutti gli 86enni trevigiani per il prossimo fine settimana. Quattro le sedi che verranno utilizzate per le vaccinazioni.

Foro Boario di Oderzo per i residenti nell'Opitergino-Mottense (Oderzo, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Grogo, Mansuè, Meduna, Motta, Ormelle, Ponte, Portobuffolè, San Polo e Salgareda)

L'orario di accesso alle sedi vaccinali sarà legato al mese di nascita. I nati in gennaio saranno vaccinati dalle ore 8, i nati in febbraio dalle ore 9, in marzo dalle 10, aprile ore 11, i nati in maggio a mezzogiorno, in giugno alle ore 13, luglio alle 14, agosto alle ore 15, settembre alle ore 16, ottobre alle 17, novembre alle 18 e dicembre alle 19. Nel caso di marito e moglie, entrambi nati nel 1935 ma in due mesi diversi, i coniugi potranno essere vaccinati insieme alla stessa ora. Oltre ai nati nel '35 potranno vaccinarsi: accompagnatori, familiari e badanti conviventi e con più di 65 anni. La documentazione da portare con sé al centro vaccinale comprende: tessera sanitaria; elenco farmaci che si assumono e foglio dell’anamnesi compilato, scaricabile al seguente link. In questo modo il personale potrà velocizzare le operazioni di accoglienza. L'invito resta quello di non presentarsi fuori dall'orario previsto per evitare code e assembramenti.

«Visto il successo della prima vaccinazione ad accesso libero - conclude il direttore generale, Francesco Benazzi - abbiamo fissato per sabato 3 aprile una seconda tornata per i nati nel 1935 e per i loro eventuali accompagnatori Over 65. Ricordo a tutti l'importanza del rispetto delle sedi vaccinali e degli orari associati al mese di nascita. Chi è convocato alle 9 non si presenti alle 9 in punto ma arrivi anche un po' più tardi in modo da sfruttare al meglio l'ora di convocazione, evitando attese prolungate».