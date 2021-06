Vaccini agli Under 40, l'Ulss 2: «Da mezzanotte oltre 40mila prenotazioni»

Portale della Regione preso d'assalto nella notte: in molti non sono riusciti a trovare posti disponibili. Nuovi slot saranno aggiunti nelle prossime ore, il consiglio è di utilizzare la app o prenotarsi in farmacia

Corsa ai vaccini in provincia di Treviso: per tutta la notte di giovedì 3 giugno migliaia di utenti con meno di 40 anni sono rimasti svegli fino a tardi per prenotare la vaccinazione anti-Covid.

«Da mezzanotte alle 9 di questa mattina - spiega l'azienda sanitaria "Ulss 2 Marca trevigiana" - Ci sono state oltre 40mila prenotazioni nella sola provincia di Treviso. Un dato che, di ora in ora sta continuando ad aumentare. L'invito a tutte le persone che non sono riuscite a prenotarsi questa notte è quello di riprovare nelle prossime ore. A causa del grande afflusso di utenti sul sito dell'Ulss 2 ci sono stati alcuni problemi di connessione nelle scorse ore. Molti però i posti ancora a disposizione che si potranno prenotare nel corso delle prossime giornate». Martedì 1º giugno il Governatore Zaia aveva annunciato che i posti dispoibili per gli Under 40 sarebbero partiti dal 24 giugno fino al 4 agosto ma, in provincia di Treviso, molti giovani sono riusciti a prenotarsi anche prima di quella data, fissando già per metà giugno la vaccinazione. Tutto è legato alla disponibilità di posti in continuo aggiornamento. Oltre che sul sito dell'Ulss 2 ci si potrà prenotare anche sul portale della Regione Veneto, tramite l'app gratuita per smartphone "SanitàKmZero", oppure nelle farmacie aderenti in grado di prenotare direttamente la vaccinazione ai cittadini.