Vaccini agli Under 40, l'Ulss 2: «In un giorno oltre 61mila prenotazioni»

Portale della Regione preso d'assalto dalla notte di giovedì 3 giugno: posti liberi in costante aggiornamento, il consiglio è di utilizzare l'app "Sanità km zero" oppure prenotarsi in farmacia

Corsa ai vaccini in provincia di Treviso e in tutto il Veneto: dalla notte di giovedì 3 giugno migliaia di utenti con meno di 40 anni hanno iniziato a prenotare la loro vaccinazione anti-Covid. Questa mattina, alle ore 9, nella Marca si erano già registrate 40mila persone; oggi pomeriggio i prenotati erano 54mila ma, in serata, sono arrivati a quota 61mila su 82mila slot disponibili. Domani, venerdì 4 giugno, 5mila vaccinazioni saranno dedicate agli operatori del turismo e altre 4.500 ai ragazzi, volontari dei centri estivi.

«A causa del grande afflusso di utenti sul sito dell'Ulss 2 ci sono stati alcuni problemi di connessione nelle prime ore della notte, soprattutto da mezzanotte all'una - spiegano i vertici dell'azienda sanitaria - Sono ancora disponibili posti liberi per chi non fosse riuscito a prenotarsi. Il consiglio resta quello di non utilizzare solo il sito dell'Ulss 2 o il portale della Regione». Nel punto stampa di oggi il Governatore Zaia ha annunciato che i posti prenotati dagli Under 40 a livello regionale erano già 250mila sui 700mila disponibili (dato delle ore 13 di oggi). I posti liberi rimasti vanno dal 24 giugno fino al 4 agosto anche se, in provincia di Treviso, diversi giovani stanotte sono riusciti a prenotarsi addirittura prima di quella data, fissando per metà giugno la loro vaccinazione. In Veneto sono un milione e 402mila i cittadini dai 12 ai 39 anni, di cui 116mila già vaccinati perché appartenenti a particolari categorie (disabili, conviventi di fragili, atleti). Da vaccinare restano un milione e 286mila persone. Oltre che sul sito dell'Ulss 2 ci si potrà prenotare anche sul portale della Regione, in farmacia oppure tramite l'app gratuita per smartphone "Sanità km zero".