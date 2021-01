Eventi e manifestazioni di Valdobbiadene, ecco il calendario 2021

Uno strumento per informare e comunicare ciò che si fa in paese, utile tanto alla cittadinanza quanto agli ospiti e ai turisti che si interfacciano con le attività valdobbiadenesi. È giunto quest’anno alla quarta edizione il calendario degli eventi e delle manifestazioni 2021 del Comune di Valdobbiadene, realizzato con lo scopo di raggruppare tutti gli appuntamenti organizzati da Comune, associazioni e comitati impegnati nella promozione del territorio. Un’iniziativa lanciata e promossa a partire dal 2018 dall’assessorato al commercio, eventi e manifestazione guidato da Tommaso Razzolini, oggi consigliere regionale del Veneto.

Eventi e manifestazioni progettati e fissati in agenda, ma che dovranno necessariamente attenersi alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. «Le date sono state programmate con la speranza che la situazione attuale trovi una soluzione che ne consenta lo svolgimento - spiega l’assessore al commercio, eventi e manifestazioni del Comune di Valdobbiadene, Anna Vettoretti - oggi evidentemente vincolato dalle restrizioni disposte dalle autorità competenti». Il calendario potrà come di consueto essere ritirato nella sede dell’ufficio turistico di Valdobbiadene in piazza Guglielmo Marconi da tutti i cittadini, commercianti, pubblici esercizi, strutture ricettive, strutture ristorative e cantine che lo richiederanno.

«Nonostante l'emergenza sanitaria e le diverse restrizioni - prosegue l’assessore Vettoretti - le associazioni e i comitati valdobbiadenesi hanno voluto condividere i loro eventi e la volontà di continuare ad impegnarsi per la promozione del nostro territorio. Un gesto che merita il riconoscimento dell’amministrazione comunale, della cittadinanza e di tutte le attività produttive che sono invitate ad esporre il calendario in un luogo visibile così da poter essere consultato». Le fotografie che compongono e accompagnano i 12 mesi del calendario 2021 sono state realizzate dai volontari dell’associazione "Imago Duplavis”, mentre la nuova veste grafica è stata curata da Aurora Baratto.