Valdobbiadene, riapre il centro vaccini: «Punto di riferimento per dieci comuni»

È stata inaugurata martedì 20 giugno la sede vaccinale di Valdobbiadene: la riapertura della sede collocata nei locali del Distretto socio-sanitario rientra all’interno di un’estesa riorganizzazione delle sedi vaccinali presenti nel territorio dell’Ulss 2, che mira a ridurre, per quanto possibile, i disagi per la popolazione legati alla necessità del trasferimento presso i grandi Hub vaccinali necessariamente aperti durante la pandemia.

I comuni che faranno riferimento alla sede di Valdobbiadene sono 10 (Valdobbiadene, Cornuda, Crocetta del Montello, Pederobba, Segusino, Vidor, Farra di Soligo, Miane, Moriago, Sernaglia della Battaglia) per una popolazione complessiva di 56.022 abitanti. Circa 3mila saranno gli utenti invitati alla vaccinazione e presso tale sede verranno eseguite tutte le tipologie di vaccinazione, quindi non solo quelle su invito ma anche quelle a richiesta dell’utente. Alla cerimonia erano presenti Luciano Fregonese (sindaco di Valdobbiadene) accompagnato da alcuni Assessori e rappresentanti del Consiglio Comunale, Claudio Sartor (sindaco di Cornuda), Annalisa Rampin (sindaco di Pieve del Grappa e presidente del Comitato dei sindaci del Distretto di Asolo) e Diego Longo (assessore di Segusino). Per l'azienda sanitaria era presente il direttore generale, Francesco Benazzi, che ha ringraziato i sindaci del territorio per la collaborazione e il personale dell’Ulss 2 per la disponibilità offerta in un periodo in cui proprio la carenza di personale sanitario rappresenta il maggior ostacolo alla ottimale erogazione dei servizi. I sindaci Fregonese e Rampin hanno ringraziato l'azienda per la riapertura del centro vaccini di Valdobbiadene.