La pandemia non ferma i commercianti, un video per sostenere gli acquisti

Il 2020 si è fermato, i commercianti di Valdobbiadene no. È un messaggio chiaro e forte quello lanciato dall’assessorato al commercio e alle attività produttive del Comune di Valdobbiadene, assieme all’ufficio eventi e manifestazioni, capofila anche per il Natale 2020 del video natalizio che ogni anno dal 2017 promuove l’acquisto nei negozi e nelle piccole realtà commerciali e artigianali del paese nel periodo delle festività.

«Il commercio e i commercianti valdobbiadenesi - spiega l’assessore al commercio di Valdobbiadene, Anna Vettoretti - sono negozi e persone che attraverso il proprio mestiere raccontano la loro storia e la loro passione. Anche se nel video compaiono una piccola parte delle tipologie di attività commerciali del nostro Comune, la tradizione e la professionalità contraddistinguono tutti i commercianti del nostro territorio senza distinzione. Una categoria da sostenere e valorizzare».

«Voglio complimentarmi con il Comune di Valdobbiadene e con l’assessore Vettoretti -sottolinea il consigliere regionale valdobbiadenese Tommaso Razzolini- per aver portato avanti un'iniziativa che negli scorsi anni ho lanciato e coordinato da assessore prima e vicesindaco poi».

«È sempre importante sostenere il commercio locale -prosegue il consigliere regionale Razzolini- i negozi di vicinato nei centri storici e tutte quelle piccole realtà artigianali di qualità che rappresentano l’anima del nostro territorio. Ancor di più in questo periodo così delicato tra restrizioni e crisi dovute a causa della pandemia: non sia però un’eccezione di quest’anno, bensì una buona abitudine da conservare». Il video, realizzato da Paolo Falasca e Elena Prosdocimo, ora viaggia a mezzo social: uno strumento digitale per uno scambio d’auguri virtuale che immerge nella qualità delle piccole realtà commerciali valdobbiadenesi, anima del territorio.