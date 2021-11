Consorzio Prosecco DOCG, Diego Tomasi è il nuovo direttore

Sarà il ricercatore Diego Tomasi il nuovo direttore del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Così ha deliberato il Consiglio di Amministrazione che sin dalle prime ore dell’elezione della nuova Presidente Elvira Bortolomiol, lavorava a questo obiettivo. «Siamo estremamente soddisfatti di questa nuova nomina. Il Consiglio ha dedicato i primi mesi del mandato alla ricerca di una figura che potesse ricoprire questo importante incarico -annuncia la Presidente eletta a luglio scorso Elvira Bortolomiol- Molte sono le sfide che dobbiamo affrontare da qui a breve, il profilo autorevole del dott. Diego Tomasi e la sua conoscenza della denominazione, uniti alla sua competenza scientifica, saranno i punti di forza su cui basare il lavoro che ci aspetta».



Diego Tomasi è un noto e stimato ricercatore del CREA-VE che ha accettato la direzione del Consorzio di Tutela forte di una profonda conoscenza del territorio. Il dott. Tomasi, infatti, studia da oltre un ventennio il terroir della DOCG Conegliano Valdobbiadene Prosecco, e il suo lavoro è recentemente stato insignito della menzione speciale ricevuta in ambito OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) per l’ultima opera pubblicata sull’origine della qualità del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.



«Sono pronto ad impegnarmi accanto alla Presidente e a tutto il Consiglio di Amministrazione -esordisce il nuovo direttore Diego Tomasi- motivato soprattutto dalla competenza dei miei nuovi colleghi, da una precisa visione futura della denominazione e dal prestigio del ruolo che vado a ricoprire. Clima, suoli, qualità delle nostre uve, tradizione, impegno umano, paesaggio, sono alcuni degli elementi che andranno sempre più studiati e valorizzati per portare su un piano ancora più alto il consenso internazionale del nostro vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Mi appassiona molto l’idea di poter mettere a disposizione del Consorzio di Tutela, quindi della Denominazione, la mia esperienza scientifica in particolare per affrontare le tematiche derivanti dal cambiamento climatico, dalla necessità di raccogliere nel miglior modo possibile le sfide green imposte dalla comunità europea, dal saper divulgare gli elementi di unicità delle nostre colline in primis le splendide “rive”. Il paesaggio infine un tema che è sempre stato oggetto dei miei studi, si coniugherà con il riconoscimento UNESCO per elaborare insieme all’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, strategie di monitoraggio, accoglienza e di valorizzazione nel rispetto delle indicazioni per la sua gestione».

Ad attenderlo uno staff di tredici persone, motivate e pronte a formare una squadra compatta e fornita degli strumenti più aggiornati per collaborare in sintonia con i produttori e con le necessità del territorio.

«Auguro buon lavoro al neodirettore Tomasi che oggi, raccogliendo il lavoro svolto negli ultimi anni, si appresta ad affrontare una nuova sfida vicina al suo sapere scientifico e alla sua profonda conoscenza del territorio. Sicuramente avremo bisogno anche del suo sostegno per tutelare il Prosecco, una battaglia che richiede la forza di una squadra molto agguerrita per contrastare, in tutte le sedi, il fenomeno dell’italian sounding. Tomasi saprà sicuramente dare il suo contributo a difesa di un vino identificabile con un sito geografico riconosciuto Patrimonio dell’Umanità». Con queste parole l’assessore al Turismo e all’Agricoltura della Regione del Veneto, Federico Caner, saluta il nuovo direttore di Conegliano-Valdobbiadene, Diego Tomasi, designato all’unanimità dal Consiglio di amministrazione del Consorzio.

«A nome di tutti gli associati di Confagricoltura Treviso, faccio i migliori auguri di buon lavoro a Diego Tomasi, nuovo Direttore del Consorzio di Tutela DOCG. Una figura stimata e di comprovate capacità, che avrà il compito fondamentale di rilanciare e guidare - insieme alla Presidente Bortolomiol – la denominazione dopo un lungo periodo di incertezza, concentrandosi sull’ascolto delle imprese e di tutte le anime del Consorzio. Come ricordato anche oggi dal Presidente Zaia, quello che il Sistema Prosecco sta vivendo è un momento particolarmente delicato, in cui è necessaria comunione d’intenti e visione strategica per tutelare un prodotto che è sinonimo di eccellenza, trevigiana e veneta: auspico con grande fiducia che questa sarà la direzione che verrà intrapresa dalla DOCG, e dalla sua nuova Governance» dichiara Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Presidente di Confagricoltura Treviso.