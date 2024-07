Emorragia cerebrale, studentessa e animatrice del Grest muore a 27 anni

Giovedì scorso, 11 luglio, si è spenta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, in seguito ad un'emorragia cerebrale che ne aveva portato al ricovero d'urgenza. Oggi, 16 luglio, nella chiesa parrocchiale di Alano di Piave (nel Comune di Setteville) saranno in centinaia a dare l'ultimo saluto e ideale abbraccio ad Irene Rizzotto, mancata ad appena 27 anni. L'appuntamento è fissato per le ore 17. Il lutto ha colpito al cuore la comunità del basso bellunese in cui la donna era nata e cresciuta ma anche la Marca e in particolare la zona di Valdobbiadene: alcuni anni fa Irene aveva infatti partecipato ai Gruppi Estivi organizzati dall'asilo di San Pietro di Barbozza come animatrice e davvero in molti, amici, giovanissimi e genitori, la ricordano e sono stati colpiti al cuore da questa terribile notizia. Recentemente la 27enne, studentessa universitaria di scienze dell'educazione, aveva concluso un tirocinio formativo in una scuola dell'infanzia di Noale, in provincia di Venezia. I genitori, Enrico e Flavia, e la sorella, Monica, hanno scelto un verso di una canzone di Irama per l'epigrafe: “Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò”. La famiglia ha dato l'assenso per la donazione degli organi.