Maltempo nel weekend, clienti bloccati alla Frasca Marchet

Stavano trascorrendo un sabato sera in compagnia alla Frasca Marchet quando sono stati sorpresi dall'ondata di maltempo che, nella tra sabato 6 e domenica 7 luglio, ha colpito le colline Unesco e diversi comuni dell'Alta Marca.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" alcune decine di clienti, una trentina, sono rimasti bloccati nel noto locale di Guia a Valdobbiadene dal momento che il vicino torrente aveva invaso la strada con acqua e detriti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri ma l'emergenza è rientrata dopo pochi minuti. La disavventura è avvenuta verso le 21.30 di sabato quando i sassi hanno invaso la strada che porta al noto locale. Su consiglio del titolare i clienti sono rimasti all'interno della frasca: una volta passato il temporale il livello del torrente è tornato a scendere. Dopo che i vigili del fuoco arrivati dal distaccamento di Vittorio Veneto hanno ripulito la sede stradale i clienti hanno potuto fare ritorno a casa. Quello di Guia di Valdobbiadene non è stato l'unico intervento per maltempo: un fulmine ha lacerato un albero in località Boch, a Pianezze, nelle vicinanze di una colonia della diocesi di Padova con all'interno una cinquantina di ragazzi da Busto Arsizio. Sul posto i volontari dell'Associazione Antincendi Boschivi, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. In località Madean, tra Guia e Combai, un albero è caduto a terra a causa di una serie di smottamenti. Osservato speciale il torrente Raboso tra Valdobbiadene e Farra di Soligo. Lunedì 8 luglio previsto il sopralluogo dei tecnici del Genio Civile per fare il punto della situazione ed ampliare l'area del cantiere già in corso. Il Genio sta infatti effettuando dei lavori lungo il Raboso per consolidare le sponde e ripristinare i danni causati dalle piene di inizio e fine giugno. Particolare attenzione sulla provinciale 36, tra Guia e Combai, perché a valle dell'arteria potrebbe rimettersi in movimento il versante scivolato verso il basso nelle scorse settimane.