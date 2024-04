Comunali a Valdobbiadene, Martina Bertelle si candida a sindaco

Sarà Martina Bertelle la candidata Sindaco alle elezioni comunali del prossimo 8 e 9 giugno. A sostenerla una lista civica che racchiude al proprio interno, oltre a esponenti della società civile, le esperienze migliori del centrodestra cittadino. «La scelta di candidarmi a sindaco del mio paese costituisce la prosecuzione naturale del mio impegno di questi ultimi dieci anni, grazie anche al supporto del Sindaco che ha fatto crescere in me il desiderio di affrontare le prossime elezioni amministrative assumendomi la responsabilità da primo cittadino e la consapevolezza che la mia figura e il mio gruppo, oltre a dare continuità rispetto a quanto realizzato sinora, possano essere un ponte tra passato e futuro, permettendo di affrontare una programmazione che non si esaurisce in cinque anni ma che potrà essere una visione certa sul futuro valdobbiadenese. Lo ringrazio per il suo incoraggiamento e mi auguro che anche nei prossimi mesi il suo sostegno e il suo consiglio non vengano meno».

«Valdobbiadene, in questi anni, ha potuto contare su di un’amministrazione presente e attenta” continua Martina. “Il nostro obiettivo deve essere quello di confermare quanto di buono è stato fatto e approcciarci, con rinnovata fiducia, agli obiettivi futuri».

«Proprio per questo - spiega Martina Bertelle - stiamo costruendo una lista che sarà composta da buona parte dei consiglieri comunali uscenti e da nuove persone dalla grande esperienza, che già contribuiscono alla crescita di Valdobbiadene grazie al proprio lavoro e al volontariato. Il programma elettorale, ancora in fase di costruzione, prevede la prosecuzione e il compimento di opere e progetti intrapresi dall’attuale amministrazione. Tra gli obiettivi si propone, inoltre, di affrontare temi attuali quali il mantenimento del sistema scolastico del paese, il miglioramento della viabilità e del flusso turistico, la rivitalizzazione della piazza, il sostegno al commercio locale, la valorizzazione di risorse paesaggistiche e culturali, insieme a molti altri temi in discussione in queste settimane».