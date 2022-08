Poliambulatorio di Valdobbiadene, via al potenziamento: ecco la risonanza magnetica articolare

«L’attività ambulatoriale della sede di Valdobbiadene sarà potenziata, già a partire da questo mese». A confermarlo il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi, in visita martedì, 2 agosto, ai poliambulatori. Benazzi, assieme ad alcuni collaboratori e al dottor Alberto Prandin, presidente degli Istituti San Gregorio, ha incontrato il personale, spiegando le iniziative in programma nell’ambito del rafforzamento della sede, «frutto dell’accordo tra Azienda sanitaria e IPAB. Si tratta di un accordo importante – ha ribadito Benazzi - mediante il quale l’IPAB si impegna a portare a Valdobbiadene validi specialisti delle branche più critiche per tempi di attesa: Cardiologia, Allergologia, Endocrinologia, Neurologia, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia».

L’attività sarà svolta all’interno della Cittadella della Salute negli spazi appositamente riservati alla attività ambulatoriale dell’IPAB, contigui all’attuale Radiologia. L’accordo prevede inoltre che l’IPAB si prenda in carico l’attività di Radiologia, garantendo l’attività finora svolta: Radiologia tradizionale ed ecografie. «Nell’ambito del potenziamento previsto per l’attività ambulatoriale – ha preannunciato Benazzi - è in programma anche l’arrivo di una Risonanza magnetica articolare che permetterà di effettuare in loco parte delle indagini di tipo ortopedico che attualmente vengono effettuate in altre sedi».