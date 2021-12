Valdobbiadene, consegnate le targhe alle botteghe storiche della città

La Torrefazione Caffè Baratto, la Trattoria Dalla Marianna, La Trattoria Alla Cima, l’Antico Caffè Commercio e l’Emporio Carni De Stefani hanno ricevuto nei giorni scorsi, dal Sindaco, Luciano Fregonese, e dall’Assessore Anna Vettoretti insieme al fiduciario di Ascom-Confcommercio Valdobbiadene Paolo Vanzin ed al responsabile Ascom Gigino Longo l’ambito riconoscimento decretato dalla Regione Veneto, riservato alle attività con almeno 40 anni di storia che si sono distinte nel settore commerciale. “Con queste 5 consegne - spiega il fiduciario Paolo Vanzin- il comune di Valdobbiadene si arricchisce di luoghi storici destinati a caratterizzare l’identità locale, ad attrarre consumatori e visitatori, in un momento importante per il rilancio della zona, al centro delle politiche Unesco. E’ un ottimo risultato, in un momento difficile per il settore, ancora colpito dalla pandemia - vedere che le nostre attività storiche, tipiche, che coltivano le tradizioni, che hanno saputo resistere negli anni vengono riconosciute ci riempie di orgoglio. I luoghi storici del commercio sono tappe viventi di una città che pulsa, che racconta la propria storia, che si distingue nel panorama turistico”.

Anche l’Assessore al Commercio Anna Vettoretti – esprime soddisfazione per questo riconoscimento: “Queste insegne sono storiche, rappresentano un modello di vita oltre che di impresa, sono un arricchimento per tutto il territorio e un esempio per i giovani. Il commercio e le attività di ristorazione nei piccoli paesi sono l’ossatura dell’economia, la base delle relazioni sociali”. Queste attività sono a prevalente conduzione famigliare, grazie a competenza e tenacia hanno varcato la soglia dei 40 anni di attività.