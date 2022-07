Valdobbiadene: al via il cantiere in notturna per la sostituzione della rete idrica in via Erizzo

Il tratto interessato dall’intervento è compreso fra il centro di Bigolino e l’innesto con via Casolani, per un totale complessivo di 280 metri di rete da sostituire. Alla nuova condotta, saranno poi allacciate le esistenti reti idropotabili di via Casolani, via San Giovanni e del tratto sud di via Erizzo. È previsto anche il rifacimento degli allacci idrici e antincendio per le utenze. Inoltre, lo scavo permetterà di mettere a norma gli eventuali allacci fognari datati. Per consentire l’esecuzione dell’opera, la strada sarà chiusa alla circolazione dalle ore 21 alle 7 e per massimo 4 settimane. Il traffico verrà deviato verso Vidor, Colbertaldo e San Giovanni per chi proviene da Montebelluna e Covolo e viceversa per chi proviene da Valdobbiadene. Sarà garantito il passaggio nelle ore di chiusura ai soli mezzi di trasporto pubblico.

«Gli interventi a Bigolino si inseriscono all’interno di un importante piano di investimenti per il rinnovo della rete idrica a Valdobbiadene che comprende anche frazioni quali Guia e San Pietro di Barbozza – spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori – Investire nel miglioramento delle condotte significa rendere più efficiente il sistema idrico integrato, con riduzione delle perdite e tutela del bene acqua, a beneficio di utenti e ambiente. Inoltre, ci siamo impegnati a far sì che il cantiere in via Erizzo fosse svolto in notturna. Tale decisione è stata presa in accordo con il Comune di Valdobbiadene e la Provincia, visto l’alto traffico presente nella via, in concomitanza di un tratto di strada dove la carreggiata si restringe».

L’investimento per il cantiere in via Erizzo ammonta a 155 mila euro. «Ringraziamo Ats per l’impegno nell’ammodernamento delle reti idriche nel nostro territorio – spiega il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese – Tali interventi assumono ancora più importanza in periodi di siccità come quello che stiamo attraversando. I lavori in via Erizzo, inoltre, precederanno quelli previsti per la realizzazione della pista ciclabile su tale via, così da mettere in sicurezza ciclisti e pedoni in un’arteria a elevata percorrenza. Con la sistemazione dei sottoservizi prima dell’esecuzione delle altre opere, eviteremo di dover manomettere in futuro il manto stradale. Infine, le lavorazioni svolte in orario notturno e prima dell’inizio della scuola e della vendemmia consentiranno di limitare il più possibile code e disagi ai cittadini. Tutto ciò a conferma dell’importanza della sinergia fra enti per ottimizzare l’esecuzione dei cantieri».

Valdobbiadene, Segusino e Quero-Vas: a causa della crisi idrica ridotta la portata delle reti

A causa dell’emergenza idrica e a problematiche legate alla carenza d’acqua nelle sorgenti del bellunese che costituiscono, insieme ai pozzi in gestione ad Ats, l’apporto d’acqua idropotabile, la società è stata costretta in giornata odierna a ridurre la portata nelle reti dei comuni di Valdobbiadene, Segusino e Quero-Vas (in particolare della zona di Vas). I problemi di carenza idrica (ovvero cali di pressione e mancanza temporanea di servizio idrico) potrebbero verificarsi nella parte alta di Valdobbiadene, comprendente le zone di Guia e Santo Stefano, e in zona Vas. Attualmente, in tali zone, il servizio idrico è garantito. Ats effettuerà manovre idrauliche riguardanti il campo pozzi Settolo così da poter caricare anche i serbatoi di accumulo nelle zone di San Floriano, San Pietro di Barbozza, Santo Stefano e Guia. Come fatto dall’amministrazione comunale di Valdobbiadene in mattinata, la società raccomanda ai cittadini un uso parsimonioso dell’acqua, evitando sprechi e limitando al necessario l’uso dell’acqua potabile.