Grandi nomi e un programma di altissimo livello: tutto pronto per Valdobbiadenejazz 2022

C’è grande attesa per la quarta edizione di ValdobbiadeneJazz. Il Festival Jazz delle Colline del Prosecco Superiore di Valdobbiadene e Conegliano DOCG accenderà i riflettori da sabato 17 fino a domenica 25 settembre, con più di trenta di concerti ed il coinvolgimento di oltre cento artisti di fama nazionale ed internazionale. Un cartellone straordinario, che tiene conto delle sfumature della musica jazz e che saprà certamente soddisfare il gusto e le preferenze del variegato pubblico che ogni anno giunge a Valdobbiadene per partecipare a questo evento. Un evento che, per la prima volta, diventa ufficialmente ed esplicitamente "progetto culturale di territorio"; una denominazione che arricchisce di significato e che amplifica la risonanza del Festival: “ValdobbiadeneJazz - spiegano Silvana Curto e Massimo De Nardo, ideatori e organizzatori della manifestazione - fa parte di un fortunato progetto di marketing territoriale che è stato subito accolto e condiviso con un pool di aziende, enti, consorzi e strutture commerciali locali e non, le quali hanno creduto nella musica e investito, sin da subito, nella cultura. Siamo partiti nel 2019 ospitando, tra gli altri la grande Sarah Jane Morris, siamo cresciuti, anche negli anni della pandemia, uscendo infine dai confini di Valdobbiadene. Lo scorso anno abbiamo chiuso l’edizione a Farra di Soligo con Sergio Cammariere. L’edizione 2022 partirà invece da Segusino”.

In calendario nomi del calibro di Fabrizio Bosso, Mike Sanchez, Francesco Bearzatti, Emanuele Filippi, Piero Odorici & Alex Sipiagin e Janice Harrington oltre a molti altri musicisti con progetti individuali e dedicati a Charles Mingus e Jelly Roll Morton. I concerti si terranno in diverse location, antiche chiese, piazze, teatri, locali pubblici, a Segusino, Farra di Soligo e Valdobbiadene: “Jazz, Spiritual, Gospel, Soul, Blues - afferma Vincenzo Barattin, direttore artistico (Arteritmi) -. Abbiamo dato vita ad un programma variegato, lasciandoci ispirare da Charles Mingus, del quale ricorre il centenario della nascita. Considerato tra i più importanti musicisti e compositori del genere, il contrabbassista e pianista statunitense si è sempre dimostrato aperto a ogni sorta di influenza musicale, e così noi, con ValdobbiadeneJazz, vogliamo promuovere le contaminazioni, la creatività, il talento”. Insomma la cultura musicale che diventa intrattenimento di qualità e spettacolo di alto livello! “Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione del Consorzio delle Pro Loco di Valdobbiadene e dell’Ufficio Turistico - proseguono Silvana Curto e Massimo De Nardo -, nonché alla generosità di cantine, aziende, enti, consorzi, strutture commerciali e alla preziosa partnership con Banca Prealpi SanBiagio e, per la prima volta, con il Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, che hanno riconosciuto la bontà del progetto e le sue potenziali ricadute su un territorio unico, già Patrimonio dell’Umanità”.

Oltre ai main concert (vedi programma allegato) sono in calendario open stage ad ingresso libero e jazz club live. Un palcoscenico diffuso che coinvolgerà Valdobbiadene ed il suo centro storico - piazza Marconi, Auditorium Nicolò Boccasino, antica Chiesa di San Gregorio Magno, Duomo, cantine, ristoranti, bar - cui si aggiungono l’Auditorium Santo Stefano di Farra di Soligo e la Corte Finadri di Segusino. Il 2022 rappresenta un punto di consolidamento e di ulteriore sviluppo del Festival, con l’introduzione di alcune novità, come la rassegna giovanile ValdobbiadeneJazz Young&School, andata in scena la scorsa primavera, che ha coinvolto una decina di scuole musicali e oltre un centinaio di studenti della provincia di Treviso. Altra novità è rappresentata dal ValdobbiadeneJazz Ensemble, l’ambasciatore musicale permanente del Festival, nato in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica.

Per rimanere aggiornati sulla programmazione si possono consultare il sito www.valdobbiadenejazz.com e le pagine Facebook e Instagram. Info e prenotazioni: info@valdobbiadene.com, Tel. +39 0423 976975 Main sponsor: BCC Prealpi San Biagio, Consorzio DOCG Conegliano Valdobbiadene. Con il contributo di: Comune di Valdobbiadene, Comune di Segusino, Regione Veneto. Sponsor: Bisol 1542, Bortolomiol SpA, Col Vetoraz, Mionetto, Ruggeri SpA, Valdo Spumanti, Valdoca, Villa Sandi, Trattoria alla Cima, Confraternita di Valdobbiadene, Silva&Max Comunica Cultura, Eurofin, Fim Cast, Seit Elettronica, Trisottica. Patrocinio: Comune di Farra di Soligo, Associazione Colline Conegliano Valdobbiadene UNESCO. Hospitality Partner: Hotel Diana. Media Partner: Bluesinvilla, IMAGO, JazzInsieme, Vulcano.